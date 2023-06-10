Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Haziran 2023 10:57
15 Ocak 2016 öncesi sözleşmeli çalışıp 1 derece almayanlar
15 Ocak 2016 öncesinde sözleşmeli çalışan arkadaşlar bildiğiniz üzere 3. Dönem toplu sözleşme ile tüm memurlara 1 derece verildi fakat o dönem görevde olup da sözleşmeli çalışanlara verilmedi. Bakanlık yapılan başvuruları red ediyor. Bu konu hakkında dava açan var mı? Varsa davası ne durumda. Yoksa eğer birleşip bir kişi adına dava açalım mı? Eğer ki kabul olursa zaten hepimiz için emsal olur. Red olursa da dava açan kişinin masrafına ortak olalım. Böylece az bir maliyet ile idare mahkemesinin bu konudaki görüşünü de almış oluruz.

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