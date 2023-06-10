KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


10 Haziran 2023 11:32
Ekonomik tedbiler ve personel alımı
Kabinenin değişmesi kemer sıkma politikaları alım sayılarını ciddi ölçüde etkiler mi ? Geçmiş zamanlardan tecrübeli olanlar fikirlerini beyan edebilirler mi ? Teşekkürler.

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