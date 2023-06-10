Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


10 Haziran 2023 11:38
Uzman öğretmenlik tazminatı yüzde 100 artırımlı ödenmelidir!

Şu an 97 dolara geriledi. en az 200 dolara tamamlanmalıdır. yani yüzde 100 artırımlı ödenmelidir.

https://memurlarnedio.com/meb-harekete-gecti-uzman-ogretmenlik-ve-basogretmenlik-tazminati-yuzde-100-artirimli-odenecek/


bulaşşıkk
Aday Memur
10 Haziran 2023 12:23

Zeki Müren de bizi görecek mi


Aslantugg
Aday Memur
10 Haziran 2023 12:35
Secimde koşa koşa gidenlere sor bunu
Toplam 2 mesaj

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