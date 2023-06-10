Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


10 Haziran 2023 11:48
TOKAT EV SATILIK
Toki konutlarında 3+1, 132 metrekare geniş ev satılıktır almak isteyen özelden yazabilir.

yavuzhan06
Aday Memur
10 Haziran 2023 11:55
fiyat ve evin bilgilerini yazar mısın devrem. özelin kapalı heralde

Ssimyaci
Aday Memur
10 Haziran 2023 12:07
15 yıllık bina, 9 katlı binanın en üst katı, kuzey doğu cephe yazın Tokatın sıcağında serin oluyor, önü açık tokat doğukent mahallesi ilanları na bakabilirsin, sahibindene koymadım henüz emlakcı ile uğrasmasın alan kişi diye, 1.500.000 e satıyorum devrem
yavuzhan06, 1 saat önce
fiyat ve evin bilgilerini yazar mısın devrem. özelin kapalı heralde

Ssimyaci
Aday Memur
10 Haziran 2023 12:09
Özelden msjlarımı nasıl açıyorum açamadım galiba

Ssimyaci
Aday Memur
10 Haziran 2023 12:12
Tokat merkez doğukent mahallesi toki koutları olarak ilandan bakıp bir fikir alabilirsin, en büyük olan 132 metrekarelik olan evlerden devrem
Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

2023 Genel atama sonucu-Duyum tahminİdare Mahkemesi İade KararıSeçim TaltifiMazeret dilekçeleri sonuçlarıGenel atamada açıklanmayan mazeret atamalarıDeprem dolayı dilekçe ile tayin isteyenlerŞırnak Batı batı açıklandı diyorlar?Sistem üzerinden gönüllü şark verip giden oldumu??375 KHK ile ihraç olan, beraat takipsizlik alan,göreve iade alan, idare mahkemesi devam eden polis

Sözlük

savunma mekanizması mı psikopatlığın ilk adımı mı 1 unutmak 1 yorulmak 1 iş döngüsü 1 bir alıntı bırak 2 amel 1 tomografi 1 baş ağrısı 1 yaşamak 1 İyi geceler sözlük 1

Son Haberler

Bakan Işıkhan'dan Elmadağ'daki patlamaya ilişkin açıklamaRüşvet operasyonunda 5 zabıta memuru tutuklandıAyvalık'ta bayram rezervasyonları yerli turistlerle dolduTürkiye'nin 2022'de doğal gaz abone sayısı 1 milyondan fazla arttıVali Şahin ve Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu'ndan Elmadağ'daki patlamaya ilişkin açıklama

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Yüksek maaş alana düşük zam iddiası!Hangi konfederasyonun sendikasına üyesiniz?Maaşlar Eridi Bitti. Memuru öldürdünüz hayırlı olsunTemmuzda memur maaşlarına nasıl bir zam yapılacak?Vaat edilen 22.000 lira artık 1.000 dolar bile etmiyor.Mayıs enflasyon 0,04Yeni milli eğitim bakanı Yusuf TekinSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Erdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?