Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


10 Haziran 2023 11:49
Geçici göreve başlama

Dün ilişik kestim bugün geçici göreve başlayabilir miyim ilişik kestikten sonra 48 saat içinde başlama yapmam gerekiyor fakat kimseye ulaşamıyorum nasıl başlama yapacağım bilgisi olan var mı


Minnakpolis
Aday Memur
10 Haziran 2023 11:57

Deprem bolgesine goreve geldim dun geldigim yerde ilisik kestim 48 saatte basla yeni yerinde diye yeni yere geldim baslayacagim subeyi ariyorum telefonu açan yok idari burocu yok kimse yok baslayamadim arada kaldim ben nasil baslayacam


m.kardes
Şube Müdürü
10 Haziran 2023 12:42

112'yi arayıp ekip talep et. Onlar da haber merkezini arayıp bilgi vererek tutanak tutsunlar..

Söz uçar Yazı kalır her daim...

İstanbul'da Şefimizin bi lafı vardı :

Devletin dili yazıdır. Devlet, yazı ile konuşur derdi...

Minnakpolis, 1 saat önce

Deprem bolgesine goreve geldim dun geldigim yerde ilisik kestim 48 saatte basla yeni yerinde diye yeni yere geldim baslayacagim subeyi ariyorum telefonu açan yok idari burocu yok kimse yok baslayamadim arada kaldim ben nasil baslayacam

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