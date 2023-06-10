Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


10 Haziran 2023 12:01
halk eğitim müdür yardımcılığı

Değerli hocalarım.. matematik öğretmeni olarak halk eğitim de müdür yardımcısı olabilir miyim? Bir de burada çalışan hocamız var ise her türlü ilgilendirebilir mi?


ebuducane
Şube Müdürü
10 Haziran 2023 12:19
Uzak dur

emre0476
Aday Memur
10 Haziran 2023 12:20
Neden hocam bilgi sahibi olmak isterim..
ebuducane, 41 dk. önce
Uzak dur
Toplam 2 mesaj

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