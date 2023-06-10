Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


10 Haziran 2023 12:02
Promosyon İl değişikliği

Bulunduğımuz ilde vakıfbanktan promosyon aldık. Tayin olduğumuz yerde vakıfabnkla anlaşmalı. Promosyonu geri iade etmemiz gerekir mi yoksa aynı banka olduğu için iade olmaz mı?


SİSDAĞLI
Memur
10 Haziran 2023 12:17
İade etmezsiniz.

Ankaralee88
Aday Memur
10 Haziran 2023 12:58

Teşekkürler inşallah etmeyiz

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