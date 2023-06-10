Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


10 Haziran 2023 12:57
Batıdan doğuya ilişik kesme ne zaman

Değerli meslek büyüklerim bu seneki genel atamalar ilişik kesme tarihleri belli olmadı geçmiş yıllara göre ne zaman olur bilgisi alan yazarsa.çok önemli


Jullyoss
Şef
10 Haziran 2023 13:04
Hafta içi belli olur cumayı bulmaz

hayatzor88
Aday Memur
10 Haziran 2023 15:56
Yine 2 grup mu yaparlar
Toplam 2 mesaj

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