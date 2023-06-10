Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


10 Haziran 2023 12:59
Sertifika
Üniversite hastanesine personel alımı yaparken, başka bir üniversiteden sertifika geçerli olur mu.

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