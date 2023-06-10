Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Haziran 2023 13:13
Promosyon artışları nasıl hesaplanacak

Bilmediğim için soruyorum. Ben 2022 de 25 bin lira aldım.

2025 te tekrardan alacağız. Peki artış nasıl olcak. Bu 25 binin üstüne enflasyon artışları mi eklenecek. Yoksa yeniden pazarlık yapılarak mi olacak


yellow2578
Aday Memur
10 Haziran 2023 13:29
Yav konu açmak için konu açıyorsunuz daha var 2 sene ülkede 2 ay önünü göremiyorsun sende 2025 promosyonu soruyorsun biz temmuz zammını nasıl alacağımızı bilmiyoruz arkadas :))

kpsscalisangenc
Şef
10 Haziran 2023 13:49

Burası bir forum ve başlıkla alakalı bir başlık. Sen 2 ay sonrasını düşünemiyorsan bu senin kapasite eksikliğinden. FORUMDA BAŞLIK AÇMAK İÇİN SANA SORACAK DEĞİLİZ AYRICA. Başlıkta gayet net ve anlaşılır. Hoşuna gitmediyse girip bir şey yazmazsın.

yellow2578, 1 saat önce
Yav konu açmak için konu açıyorsunuz daha var 2 sene ülkede 2 ay önünü göremiyorsun sende 2025 promosyonu soruyorsun biz temmuz zammını nasıl alacağımızı bilmiyoruz arkadas :))

noktali
Aday Memur
10 Haziran 2023 14:03

bence promosyonların güncellenmesi en önemli konulardan biri olacak temmuz maaşından sonra bankaların gelirleri maaş hesapları düşünülünce inanılmaz artacak bundan kamu kesimi payını alabilmeli


yellow2578
Aday Memur
10 Haziran 2023 14:14
Haklısın benim kapasite eksikliğim :)) 2 ay sonra ne kadar verecek hükümet biliyormusun dolar geçen hafta 21 di bu hafta 23 geçen sene ben tatile giderken 30 du otel fiyatları 1000 tl iken bu sene 2500 3000 civarı yani demem o ki önünü göremiyorsun arkadaşım yoksa inan bende çok merak biz 27 aldık mesela normal şartlarda 35 40 vermeliler ama bunuda dert edersek yaşayamayız kapişş :))

şaşkın tarihçi
Genel Müdür
10 Haziran 2023 14:16
Arkadaşım biz kasımda alacağız daha ne olacağına dair tek bir fikrimiz yok. İki üç sene sonrasını allah bilebilir sadece.
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