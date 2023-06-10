Promosyon artışları nasıl hesaplanacak

Haklısın benim kapasite eksikliğim :)) 2 ay sonra ne kadar verecek hükümet biliyormusun dolar geçen hafta 21 di bu hafta 23 geçen sene ben tatile giderken 30 du otel fiyatları 1000 tl iken bu sene 2500 3000 civarı yani demem o ki önünü göremiyorsun arkadaşım yoksa inan bende çok merak biz 27 aldık mesela normal şartlarda 35 40 vermeliler ama bunuda dert edersek yaşayamayız kapişş :))

Haklısın benim kapasite eksikliğim :)) 2 ay sonra ne kadar verecek hükümet biliyormusun dolar geçen hafta 21 di bu hafta 23 geçen sene ben tatile giderken 30 du otel fiyatları 1000 tl iken bu sene 2500 3000 civarı yani demem o ki önünü göremiyorsun arkadaşım yoksa inan bende çok merak biz 27 aldık mesela normal şartlarda 35 40 vermeliler ama bunuda dert edersek yaşayamayız kapişş :))