Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


10 Haziran 2023 13:27
Yeşil pasaport süre uzatma

pasaportun süresinin bitmesine 1 yıldan az kaldı.5 yıl daha uzatmak için pasaport ile direk nufusa başvursam yetwrli mi ek belgeye felan ihtiyacım var mı?

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