Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


10 Haziran 2023 13:43
Hatay'da Şehit Komiser

Sosyal medyada özellikle hatay dış görevi ile ilgili mobingin baskının imkansızlılarin had safhada olduğu yazılıyordu gece meydana gelen olayın ayrıntısını bilmiyorum ama konuyu münferit olarak gösterip rahmet dilemek başka yaşanacak olaylarıda gerçek sorunları da görmezden gelmek demektir .


Fbgsbsk
Aday Memur
10 Haziran 2023 13:56

Hatay dr mustafa gencay lisesinde 2 polis tartıısıp birbirini vurmus o mu acaba? Ama oda sehitlige girmez ki elim bir durum sonucu vefat etmiştir derlerdi. Ya da hiç paylasmazlardı malum boyle durumlar pek paylasılmıyor. Allah rahmet eylesin


Fbgsbsk
Aday Memur
10 Haziran 2023 14:03

Birde merak ettiğim bişey var polis mezun olurken her sartta ve kosulda diye andlar içiyor. Yani meslegin zorlukları malum ve toplumun her detayında polisler basrolde görev alıyor. E bu meslegi bile isteye secip en ufak zorlukta hayatına son vermek sacma degilmi neden istifa etmiyor? İstifa eden adama da kimse daha da emir veremez yani istifa edende artık üst birimlerine saygı duymak zorunda degildir soncta vermiş dilekcesini. He birde hatay 53 54 dereceleri gören bir yaz iklimi vardır herkes adanayı sıcak sanarken hatay adana dan 2 3 derece fazla sıcaklık gösterir ve malum hatay suan toz duman sıcaklık böcekler pislik içinde beslenme sartlarıda zor boyle bir durumda amirlerde alt polislerde sinir kafaya vurmustur ben hataylı olarak yazın hataya gelinöesini deoremden öncede tavsiye etmezdim gelen pişman olur sıcaktan dili dısarıda it gibi dolanırdık evde betonun ustune soyunuğ yatardık e simdi depremin dumanı hala sehrin ustunde yollar tozlandı ytacak serinlik bulacak yer yok orda yasayanları bide dusunun ki göreve gelen polisler sanki doguda en vahim operasyonda catısmıs gibi zorlu goruyor birbirine saldırıyor yapmayın etmeyin yahu herkes gorevinij parasını alıyor kimseyi beles tutmuyorlar orda ama cogu kişide gönüllü olarak deprem bölgesinde görev yapıyordu yani bılgeye gitmeden önce gönüllü olarak soruyorlar sanırım size. Ah ben olsaydım memleketimi isterdim yaz sıcak pislik dinlemezdim ama malesef gelmedi


BeyazGökk
Şef
10 Haziran 2023 14:13

Allah rahmet eylesin. Ben de 20 gün geçici çalıştım. Hatay depremden en çok etkilenen İl, en çok yıkımın olduğu İl. Polis kardeşlerimizin Allah yardımcıları olsun, Allah sabırlar versin.


rterte15
Memur
10 Haziran 2023 14:19
Bakın polislik terörle mücadelede, savaşlarda zor zamanlarda elbette zorluklarına katlanılacak bir meslektir ve eminim vatanını milletini devletini seven her polis yukarıda saydığım durumlara göğüs gerer ama konu bu değil. Konu zorluğun olmadığı dönemlerde en azından polisin düzgün şartlarda (hakettiği olması gerektiği şartlarda) çalışması ve hayatını idame ettirmesidir. Baskı ve mobing ile insanlar zor durumlara düşürülmemeli. Herkes görevini yapıyor diyorsan görevi dışında polisten bir şey beklenilmemeli bu devletin vasıfsız memuru gözüyle bakılmamalı bırakın bu afaki lafları POLİS BELİNDE SİLAH SIRTINDA ÜNİFORMA İLE SOKAĞA ÇIKTIĞI ANDA ZATEN MAAŞINI HAKETMİŞTİR ÇÜNKÜ DÜŞMAN SADECE TERÖRİST DEĞİLDİR unutmayın bunu
Fbgsbsk, 29 dk. önce

Birde merak ettiğim bişey var polis mezun olurken her sartta ve kosulda diye andlar içiyor. Yani meslegin zorlukları malum ve toplumun her detayında polisler basrolde görev alıyor. E bu meslegi bile isteye secip en ufak zorlukta hayatına son vermek sacma degilmi neden istifa etmiyor? İstifa eden adama da kimse daha da emir veremez yani istifa edende artık üst birimlerine saygı duymak zorunda degildir soncta vermiş dilekcesini. He birde hatay 53 54 dereceleri gören bir yaz iklimi vardır herkes adanayı sıcak sanarken hatay adana dan 2 3 derece fazla sıcaklık gösterir ve malum hatay suan toz duman sıcaklık böcekler pislik içinde beslenme sartlarıda zor boyle bir durumda amirlerde alt polislerde sinir kafaya vurmustur ben hataylı olarak yazın hataya gelinöesini deoremden öncede tavsiye etmezdim gelen pişman olur sıcaktan dili dısarıda it gibi dolanırdık evde betonun ustune soyunuğ yatardık e simdi depremin dumanı hala sehrin ustunde yollar tozlandı ytacak serinlik bulacak yer yok orda yasayanları bide dusunun ki göreve gelen polisler sanki doguda en vahim operasyonda catısmıs gibi zorlu goruyor birbirine saldırıyor yapmayın etmeyin yahu herkes gorevinij parasını alıyor kimseyi beles tutmuyorlar orda ama cogu kişide gönüllü olarak deprem bölgesinde görev yapıyordu yani bılgeye gitmeden önce gönüllü olarak soruyorlar sanırım size. Ah ben olsaydım memleketimi isterdim yaz sıcak pislik dinlemezdim ama malesef gelmedi

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

2023 Genel atama sonucu-Duyum tahminİdare Mahkemesi İade KararıSeçim TaltifiMazeret dilekçeleri sonuçlarıGenel atamada açıklanmayan mazeret atamalarıDeprem dolayı dilekçe ile tayin isteyenlerŞırnak Batı batı açıklandı diyorlar?Sistem üzerinden gönüllü şark verip giden oldumu??375 KHK ile ihraç olan, beraat takipsizlik alan,göreve iade alan, idare mahkemesi devam eden polis

Sözlük

gelişmiş ülkelerin özellikleri 2 tasarruf 1 cübün 1 e devlet bilgilerinin afişe edildiği iddiası 1 eman 1 eski unutulmus bir pantolon cebinde 100tl bulmak 4 memurlar.net sözlük 2 belli bir süre dinlemediğinizde özlediğiniz şarkı 3 günlerin birbirini kovalaması 1 şu an çalan şarkı 1

Son Haberler

Bakan Yerlikaya: Adıyaman'da yaklaşık 64 bin 500 konut yapılacakBabasını öldüren 14 yaşındaki çocuk tutuklandıBakan Güler'den Elmadağ'daki patlamaya ilişkin açıklamaMemurlar 'isnat ve iftiralara' karşı ne şekilde korunurlar?İki tırın çarpışması sonucu çıkan yangında sürücüler öldü

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Yüksek maaş alana düşük zam iddiası!Hangi konfederasyonun sendikasına üyesiniz?Maaşlar Eridi Bitti. Memuru öldürdünüz hayırlı olsunTemmuzda memur maaşlarına nasıl bir zam yapılacak?Vaat edilen 22.000 lira artık 1.000 dolar bile etmiyor.Mayıs enflasyon 0,04Yeni milli eğitim bakanı Yusuf TekinSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Erdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?