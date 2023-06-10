Hatay'da Şehit Komiser

Bakın polislik terörle mücadelede, savaşlarda zor zamanlarda elbette zorluklarına katlanılacak bir meslektir ve eminim vatanını milletini devletini seven her polis yukarıda saydığım durumlara göğüs gerer ama konu bu değil. Konu zorluğun olmadığı dönemlerde en azından polisin düzgün şartlarda (hakettiği olması gerektiği şartlarda) çalışması ve hayatını idame ettirmesidir. Baskı ve mobing ile insanlar zor durumlara düşürülmemeli. Herkes görevini yapıyor diyorsan görevi dışında polisten bir şey beklenilmemeli bu devletin vasıfsız memuru gözüyle bakılmamalı bırakın bu afaki lafları POLİS BELİNDE SİLAH SIRTINDA ÜNİFORMA İLE SOKAĞA ÇIKTIĞI ANDA ZATEN MAAŞINI HAKETMİŞTİR ÇÜNKÜ DÜŞMAN SADECE TERÖRİST DEĞİLDİR unutmayın bunu

Bakın polislik terörle mücadelede, savaşlarda zor zamanlarda elbette zorluklarına katlanılacak bir meslektir ve eminim vatanını milletini devletini seven her polis yukarıda saydığım durumlara göğüs gerer ama konu bu değil. Konu zorluğun olmadığı dönemlerde en azından polisin düzgün şartlarda (hakettiği olması gerektiği şartlarda) çalışması ve hayatını idame ettirmesidir. Baskı ve mobing ile insanlar zor durumlara düşürülmemeli. Herkes görevini yapıyor diyorsan görevi dışında polisten bir şey beklenilmemeli bu devletin vasıfsız memuru gözüyle bakılmamalı bırakın bu afaki lafları POLİS BELİNDE SİLAH SIRTINDA ÜNİFORMA İLE SOKAĞA ÇIKTIĞI ANDA ZATEN MAAŞINI HAKETMİŞTİR ÇÜNKÜ DÜŞMAN SADECE TERÖRİST DEĞİLDİR unutmayın bunu