Hatay'da Şehit Komiser

Birde merak ettiğim bişey var polis mezun olurken her sartta ve kosulda diye andlar içiyor. Yani meslegin zorlukları malum ve toplumun her detayında polisler basrolde görev alıyor. E bu meslegi bile isteye secip en ufak zorlukta hayatına son vermek sacma degilmi neden istifa etmiyor? İstifa eden adama da kimse daha da emir veremez yani istifa edende artık üst birimlerine saygı duymak zorunda degildir soncta vermiş dilekcesini. He birde hatay 53 54 dereceleri gören bir yaz iklimi vardır herkes adanayı sıcak sanarken hatay adana dan 2 3 derece fazla sıcaklık gösterir ve malum hatay suan toz duman sıcaklık böcekler pislik içinde beslenme sartlarıda zor boyle bir durumda amirlerde alt polislerde sinir kafaya vurmustur ben hataylı olarak yazın hataya gelinöesini deoremden öncede tavsiye etmezdim gelen pişman olur sıcaktan dili dısarıda it gibi dolanırdık evde betonun ustune soyunuğ yatardık e simdi depremin dumanı hala sehrin ustunde yollar tozlandı ytacak serinlik bulacak yer yok orda yasayanları bide dusunun ki göreve gelen polisler sanki doguda en vahim operasyonda catısmıs gibi zorlu goruyor birbirine saldırıyor yapmayın etmeyin yahu herkes gorevinij parasını alıyor kimseyi beles tutmuyorlar orda ama cogu kişide gönüllü olarak deprem bölgesinde görev yapıyordu yani bılgeye gitmeden önce gönüllü olarak soruyorlar sanırım size. Ah ben olsaydım memleketimi isterdim yaz sıcak pislik dinlemezdim ama malesef gelmedi