Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Haziran 2023 13:49
kadro derece güncellemesi

2013 yılı 18 yaşımda lise mezunu hemşire olarak göreve başladım 2 yıllık üst öğrenim sayılan bir bölümden mezun oldum kadro dereceme 1 dik 1 yan verdiler o dönem. şu an itibariyle 6nın 2 sinde görev yapıyorum ve 4 yıllık üst öğrenim sayılan bir bölümden mezun olmak üzereyim. kadro dereceme kaç dik kaç yan verirler. kaçın kaçı olurum. bir yerde okumuştum yaşa takılma durumu söz konusuymuş bu konuyu da dikkate alarak cevap verebilecek var mı? şu anda 29 yaşıma girmek üzereyim ağustos ayında. 1994 doğumluyum.

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