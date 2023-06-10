Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


10 Haziran 2023 13:54
Jandarma Dış Misyon Koruma Sınavı

Sınava çalışan arkadaşlar nasıl çalışıyor, hangi kaynaktan çalışıyorsunuz. Şu anda sadece data yayınlarının bu alanda kitap çıkardığını gördüm. Yeterli olur mu? Teşekkürler.

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