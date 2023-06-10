KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : **sude**


10 Haziran 2023 13:58
ALES için problemleri ve geometriyi nasıl çalışmalıyım?

Geometri korkulu rüyam. Problemler de öyle. Ne tavsiye edersiniz? Mart 2024 sınavına hazirlanacagim

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