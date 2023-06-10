Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


10 Haziran 2023 14:05
Bu nakliye firmalarına dikkat!
Şirin nakliyat Karadeniz nakliyat As Topuz nakliyat Bunlardan uzak durun. Bu bakış altına şikayetçi olduğunuz firmaları yazın taşınacak arkadaşlar dikkat etsin.

muratkayakaya
Aday Memur
10 Haziran 2023 14:09
Ben mağdur oldum siz olmayın diye yazıyorum hiç bir çıkarım yok tecrube sahibi diğer abiler de bu konuda yazarlarsa bizim çektiğimiz sıkıntıyı çekmezler.

muratkayakaya
Aday Memur
10 Haziran 2023 14:15
Mesala mutlaka fiyatı netleştirin! Ama tırla gelip eşyanıza ve eve baktıktan sonra fiyatı değiştiriyorlar. Asansör vs. İşlerini de mutlaka dahil edin. Hangi firma ile anlaştıysanız sözleşmede yazan firma olduğundan ve taşıma günü gelen firma olduğundan emin olun. Sonra eşyalar ile ilgili sorun yaşadığınızda firmlar birine paslasığı için muhattap bulamazsınız. En başta konuştuğunuz kim ise o gelip eşyanızı taşısın!

muratkayakaya
Aday Memur
10 Haziran 2023 14:17
Adam müşteri kaçmasın diye evet o tarihte boşuz aracımız var diyor hiç biri yoğunuz boş değiliz demiyor.Taşıma günü gelince de bi bakıyorsunuz başka araç ve firma kapıda.İlk görüştüğünüz firmayı arıyorsunuz diyor biz ortak şirketiniz aynı firma vs. vs. Ama YALAN.

muratkayakaya
Aday Memur
10 Haziran 2023 14:24
Beni mağdur eden firmalar. İşte bu üç firma arasında patladı bizi! 1-Şirin Nakliye 2-Karadeniz Nakliye 3-As Topuz Nakliye
Toplam 4 mesaj

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