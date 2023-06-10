Bu nakliye firmalarına dikkat!

Ben mağdur oldum siz olmayın diye yazıyorum hiç bir çıkarım yok tecrube sahibi diğer abiler de bu konuda yazarlarsa bizim çektiğimiz sıkıntıyı çekmezler.

Ben mağdur oldum siz olmayın diye yazıyorum hiç bir çıkarım yok tecrube sahibi diğer abiler de bu konuda yazarlarsa bizim çektiğimiz sıkıntıyı çekmezler.