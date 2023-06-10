3.derece zabıt katibi

10 yıldır zabıt katibi olarak çalışmaktayım. Kadro derecem 2020yılına kadar 7idi. Talebim üzerine martta 4e düşürdüler. Bu seneki kadro değişikliği henüz yayınlanmadı. Bu yılki güncellemede kadro derecem 3 olurmu? Talep edersem 3.derece verilir mi bana bilgisi olan var mıdır

10 yıldır zabıt katibi olarak çalışmaktayım. Kadro derecem 2020yılına kadar 7idi. Talebim üzerine martta 4e düşürdüler. Bu seneki kadro değişikliği henüz yayınlanmadı. Bu yılki güncellemede kadro derecem 3 olurmu? Talep edersem 3.derece verilir mi bana bilgisi olan var mıdır