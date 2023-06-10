Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Haziran 2023 14:06
3.derece zabıt katibi
10 yıldır zabıt katibi olarak çalışmaktayım. Kadro derecem 2020yılına kadar 7idi. Talebim üzerine martta 4e düşürdüler. Bu seneki kadro değişikliği henüz yayınlanmadı. Bu yılki güncellemede kadro derecem 3 olurmu? Talep edersem 3.derece verilir mi bana bilgisi olan var mıdır

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