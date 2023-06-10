Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


10 Haziran 2023 14:14
Orman genel müdürlüğü başlıyorum

Arkadaşlar merhaba orman genel müdürlüğüne engelli idari büro personeli olarak başlıyorum deneyimi olanlar yardımcı olabilir mi engelli olarak girdiğim için orda genellikle neviş verilir ?

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