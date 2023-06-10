KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


10 Haziran 2023 14:31
Teknik bölümlerden yurtdışına gidenler
Makine mezunuyum. Hem lise hem de önlisans olarak okudum. Yurtdışına gidenler var mi?

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