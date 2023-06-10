En adaletli memur zammı

Hocam taban aylığa sadece 2500 TL gelmez. 6800+2500=9300 olur başta ondan sonra gelecek yüzde 65 zam maaştaki tüm kalemlere geleceği için taban aylığa da gelecektir.

Ve işin doğrusu bu şekilde bir zam çok hakkaniyetli olur. Ama yapacaklarını sanmıyorum. Büyük ihtimalle 3500 + %45 zam gelir.