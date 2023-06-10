Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Haziran 2023 14:53
En adaletli memur zammı

Bütün memurların taban aylığına 2500 lira eklenip üstüne yüzde 65 zam verilirse ve kirada oturan tüm memurlara aylık 3 bin lira kira yardımı yapılırsa hem zam adil olur hem de bütün memurlar minnettar kalır.


E.Kayı Han
Editor
10 Haziran 2023 14:57

İşçinin taban aylığı 15 bin olsun memurun ki senin hesabınla 9300 civarı olsun. Olmaz bu kabul edilemez bir durum.


wiseelit
Aday Memur
10 Haziran 2023 15:01

Her gün bir bilgisiz saçmalıyor. Tüküreyim böyle dünyaya.


Yasin.Ozen
Genel Müdür
10 Haziran 2023 15:02

Hocam % lik zam ne kadar fazla olursa aslında o kadar fazla zam alıyoruz yani düz memur üstü herkese yarıyor öğretmen, mühendis vs. Seyyanenin fazla olması yüksek maaşların daha az artması demek elbette kimine iyi kimine kötü ama bence mesleki unvanların değeri artmalı ki bu da % lik zammın daha çok olmasından geçiyor.

E.Kayı Han, 1 saat önce

İşçinin taban aylığı 15 bin olsun memurun ki senin hesabınla 9300 civarı olsun. Olmaz bu kabul edilemez bir durum.


Hukukcu-hoca
Daire Başkanı
10 Haziran 2023 15:18

Böyle bir zam olursa bütün memurlar bayram eder.


Asts-sungur
Memur
10 Haziran 2023 15:24

Hocam taban aylığa sadece 2500 TL gelmez. 6800+2500=9300 olur başta ondan sonra gelecek yüzde 65 zam maaştaki tüm kalemlere geleceği için taban aylığa da gelecektir.

Ve işin doğrusu bu şekilde bir zam çok hakkaniyetli olur. Ama yapacaklarını sanmıyorum. Büyük ihtimalle 3500 + %45 zam gelir.

E.Kayı Han, 1 saat önce

İşçinin taban aylığı 15 bin olsun memurun ki senin hesabınla 9300 civarı olsun. Olmaz bu kabul edilemez bir durum.

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