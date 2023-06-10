Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Haziran 2023 15:08
Cimer şikayeti

Denetim ayı gelmeden hemen önce haksızlıkları müdürü ve başhekimi cimere şikayet edip sürülmeyi göze alsam ne olur sizce? Müdürle konuştum hic bir soruna çözüm bulmayacak sen daha yenisin işimize karışma diyor resmen birilerinin talimatıyla oturduğu yere geldiğini unutmuş kazanılmış kadrolara gelen kişileri işçilerden aşağı tutup çifte standart uyguluyor? Ne yapmaliyim sizce

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