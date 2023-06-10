Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


10 Haziran 2023 15:26
Eş Durumu
Arkadaşlar temmuz ayının son haftası gibi İl dışı tayini olacağını varsayarak tayin isteğinde bulunduktan sonra eşim de kamu görevlisi kendisi de ağustos sonunda özür gurubundan es durumu ile artık hangi ile çıkarsa oraya tayinini isteyecek. Benim sorum ise es durumu ile eşim tayin istediğinde çıkmayabilir mi? Aynı ilde tekrar çalışmaya devam mı eder? Cevabı önemli çünkü ev sahibim temmuz'un 26 sinda oğlunun düğünü olduğunu dolayısıyla da evi boşaltmamı istedi. Şimdi evi boşaltsam benim ya çıkmazsa ben Gaziantep gibi bir şehirde bidaha yeniden nerde ev bulayım. Boşaltmasam ev sahibi sürekli rahatsız edecek buldun mu çıktın mı vs vs vs diye ne yapacam kararsız kaldım. Tecrübeli arkadaşlardan bilgi rica edecektim teşekkürler.

Mthnkrnk1
Aday Memur
10 Haziran 2023 15:36
Eş durumu, aile birliğinin sağlanması için yapılan tayinlerdir. Dolaysıyla aynı ilde görev yapmanız muhtemel. Hangi kurumda görev yapıyor bilmiyorum lakin yüksek ihtimalle ( sizin tayininiz çıkarsa) eşiniz yanınıza gelebilir.

m6681
Aday Memur
10 Haziran 2023 15:37
Her ikimiz de öğretmeniz hocam.
Mthnkrnk1, 27 dk. önce
Eş durumu, aile birliğinin sağlanması için yapılan tayinlerdir. Dolaysıyla aynı ilde görev yapmanız muhtemel. Hangi kurumda görev yapıyor bilmiyorum lakin yüksek ihtimalle ( sizin tayininiz çıkarsa) eşiniz yanınıza gelebilir.
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