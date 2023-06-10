Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


10 Haziran 2023 16:27
Genel atama eş durumu sonuç eksik evrak yardım :(

Ben dilekçemi martta vermişti. Eşim özel sektörde çalışıyor ilk kez talep ettim devrelerim hep gitti isteyenler nerdeyse bütün belgelerimde sadece sgk belgesini 6 aylık vermişim tamamını istiyorlar aynı iş yerinde 4 yıldır çalışıyor eşim sonuç kısmında eşinizin güncel tarihli sgk uzun vade hizmet döküm belgesi ve görev belgesi işe giriş tarihi ve ünvanı belirtir üzerine ad soyad sicilinizi 1.bölge büro amirliğine yazarak personel birimimizden ebys ettiriniz demişler şimdi ben bu istediklerini güncel halde tekrar vericem büroya ama beni tekrar hızlıca değerlendirmeye alırlarmı yoksa 2.atama dönemine mi kalır


gzmym
Aday Memur
10 Haziran 2023 16:29
Bizim de sizinle birebir durumumux aynı dün evrakları tekrar verdil mazeretlerin hepsi henüz açıkşanmadığı için inşallah açıklanır diye bekliyoruz

emre3456
Aday Memur
10 Haziran 2023 16:46

Umarım tek dileğim bu açıklanma sürecine dahil ederler hemen sizide benide pazartesi tekrar. Vericem evrakları bir bilgi alırsanız bu post altına yazın lütfen

gzmym, 1 saat önce
Bizim de sizinle birebir durumumux aynı dün evrakları tekrar verdil mazeretlerin hepsi henüz açıkşanmadığı için inşallah açıklanır diye bekliyoruz

gzmym
Aday Memur
10 Haziran 2023 16:50
Umarım öyle olur elbette yazacağım
emre3456, 48 dk. önce

Umarım tek dileğim bu açıklanma sürecine dahil ederler hemen sizide benide pazartesi tekrar. Vericem evrakları bir bilgi alırsanız bu post altına yazın lütfen


polis3368
Aday Memur
10 Haziran 2023 16:55

Bunu dilekçe kısmında mı yazıyorlar? Eksik evrak olayını? Benden niye istemiyorlar arkadaş ya bizim de özel sektör kendi iş yeri hatta.

Sizde de aynısı varsa demekki özel sektör eş durumu açıklanmamış


gzmym
Aday Memur
10 Haziran 2023 17:02
Evet zaten eşim evrakları germeye gittiğinde personeldeki memur açıklanmadığını söylemişti ay siz hangi ilden hangi ile tayin istediniz gerekirse merak ettm söyleyebilir misiniz
polis3368, 39 dk. önce

Bunu dilekçe kısmında mı yazıyorlar? Eksik evrak olayını? Benden niye istemiyorlar arkadaş ya bizim de özel sektör kendi iş yeri hatta.

Sizde de aynısı varsa demekki özel sektör eş durumu açıklanmamış


polis3368
Aday Memur
10 Haziran 2023 17:12

İzmirden mersine istedim ben

gzmym, 32 dk. önce
Evet zaten eşim evrakları germeye gittiğinde personeldeki memur açıklanmadığını söylemişti ay siz hangi ilden hangi ile tayin istediniz gerekirse merak ettm söyleyebilir misiniz

gzmym
Aday Memur
10 Haziran 2023 17:31
Siz eşinizin hangi evraklarını verdiniz peki eşiniz çünkü 4b ye tabi kendi işyeri olanlarda durum başka diye biliyorum en azından siz göreve başladıktan sonra açmamış olması lazım iş yerini
polis3368, 22 dk. önce

İzmirden mersine istedim ben

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