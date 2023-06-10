Genel atama eş durumu sonuç eksik evrak yardım :(

Bizim de sizinle birebir durumumux aynı dün evrakları tekrar verdil mazeretlerin hepsi henüz açıkşanmadığı için inşallah açıklanır diye bekliyoruz

Bizim de sizinle birebir durumumux aynı dün evrakları tekrar verdil mazeretlerin hepsi henüz açıkşanmadığı için inşallah açıklanır diye bekliyoruz