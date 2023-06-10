KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : **sude**


10 Haziran 2023 16:44
YDS için Ekime kadar çalışma arkadaşı arıyorum

Motivasyonum sürekli gidiyor ve ingilizceden nefret ediyorum. İtikleye itikleye bir şeyler yapabiliyorum. Temelim zayıf ve benim gibi olan yds için birbirimizi motive etmek, dersler için birbirimize yardımcı olabileceğimizi umduğum ve bundan başka farklı bir niyeti olmayan insan var mı. Birbirimize destek oluruz. Tek başıma bu süreci atlatmam zor görünüyor

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