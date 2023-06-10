Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


10 Haziran 2023 16:48
Yol Harcırahları

Geçen yıl harcırahlar son anda arttırılmıştı hatta bazıları erken ilişik kestiginden zamlı alamamış ve mağdur olmuştu. Bu yıl 7. Ayda artış olur mu acaba harcırahlarda bilgisi olan var mı?


pikaco34
Memur
10 Haziran 2023 17:00

Konuyu merak eden tek benmişim sanırım. Bursa'dan Iğdır'a 29 bin küsür hesapladı sistem doğruysa.


myday
Şef
10 Haziran 2023 17:16

Önemli bı konu aslında nakliye ücretleri fırlamış durumda


faveka2112
Memur
10 Haziran 2023 17:25
tavsiyem en son gün ilişik kesin. geçen yıl binlerce polis yolluk zammından yararlanamadı
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