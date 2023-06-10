Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


10 Haziran 2023 16:52
Yardımcı olabilecek var mı?
Arkadaşlar selamun aleyküm öncelikle, babam fetö davasından dolayı görevinden ihraç edildi, şuan emekli, ben küçüklüğümden bu yana subay olmanın hayalini kuruyorum, mülakata gittiğimde güvenlik soruşturmasında sıkıntı olur mu?

1AtomKarınca
Aday Memur
10 Haziran 2023 17:25
Yok olmaz direk seni Kara Kuvvetleri Komutanı yaparlar

kaiwia
Aday Memur
10 Haziran 2023 17:26
Ciddi bir şekilde bir şey soruyorum neden dalga geçiyorsunki
1AtomKarınca, 10 dk. önce
Yok olmaz direk seni Kara Kuvvetleri Komutanı yaparlar
Toplam 2 mesaj

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