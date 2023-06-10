SAYGIDEĞER meslektaşlarım yanlış mı düşünüyorum!!!

Cümleten hepinize selamlar.. Malum ekonomik olarak hepimiz zor durumdayız ve işin kötü tarafı tayin olunan yerde ev bulmak ölüm olmuş.. Bulunduğum yerde en düşük 2 artı 1 kira fiyatları ortalama 12 den başlıyor turistik yerlerini saymıyorum bile.. Peki en azından EGM bu zor durumda kütüğü Küçük şehir bile olan personeli kendi memlekitene tayin hakkı verse en azından ana baba ocağında bile kalma fırsatı bulup kira derdinden kurtulur.. Kiralık ev bulmak çok çok zor ev.. Küstüğünde çalışmak istemeyen veyahut böyle imkanı olmayan gerile kalan 81 vilayette de en az aylık 5 bin Kira yardımı yapılsa yada İstanbul Ankara Muğla Antalya mersin fiyatların Nirvana yaptığı yerlerde bu 5 bine ilave olarak 3 daha verse ve bu süreç bu ekonomik kriz atlanana kadar olsa çok mu fena olur yada ben mi yanlış düşünüyorum. Kendi memleketimize verse en azından bu dertten kurtuluruz diye düşünüyorum? Sizlerin görüşleri nelerdir? Bu konu ile ilgili bir Twitter etkinliği yapılabilir mi yada ses getirebilir mi?

Cümleten hepinize selamlar.. Malum ekonomik olarak hepimiz zor durumdayız ve işin kötü tarafı tayin olunan yerde ev bulmak ölüm olmuş.. Bulunduğum yerde en düşük 2 artı 1 kira fiyatları ortalama 12 den başlıyor turistik yerlerini saymıyorum bile.. Peki en azından EGM bu zor durumda kütüğü Küçük şehir bile olan personeli kendi memlekitene tayin hakkı verse en azından ana baba ocağında bile kalma fırsatı bulup kira derdinden kurtulur.. Kiralık ev bulmak çok çok zor ev.. Küstüğünde çalışmak istemeyen veyahut böyle imkanı olmayan gerile kalan 81 vilayette de en az aylık 5 bin Kira yardımı yapılsa yada İstanbul Ankara Muğla Antalya mersin fiyatların Nirvana yaptığı yerlerde bu 5 bine ilave olarak 3 daha verse ve bu süreç bu ekonomik kriz atlanana kadar olsa çok mu fena olur yada ben mi yanlış düşünüyorum. Kendi memleketimize verse en azından bu dertten kurtuluruz diye düşünüyorum? Sizlerin görüşleri nelerdir? Bu konu ile ilgili bir Twitter etkinliği yapılabilir mi yada ses getirebilir mi?