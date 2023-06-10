Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


10 Haziran 2023 16:57
SAYGIDEĞER meslektaşlarım yanlış mı düşünüyorum!!!
Cümleten hepinize selamlar.. Malum ekonomik olarak hepimiz zor durumdayız ve işin kötü tarafı tayin olunan yerde ev bulmak ölüm olmuş.. Bulunduğum yerde en düşük 2 artı 1 kira fiyatları ortalama 12 den başlıyor turistik yerlerini saymıyorum bile.. Peki en azından EGM bu zor durumda kütüğü Küçük şehir bile olan personeli kendi memlekitene tayin hakkı verse en azından ana baba ocağında bile kalma fırsatı bulup kira derdinden kurtulur.. Kiralık ev bulmak çok çok zor ev.. Küstüğünde çalışmak istemeyen veyahut böyle imkanı olmayan gerile kalan 81 vilayette de en az aylık 5 bin Kira yardımı yapılsa yada İstanbul Ankara Muğla Antalya mersin fiyatların Nirvana yaptığı yerlerde bu 5 bine ilave olarak 3 daha verse ve bu süreç bu ekonomik kriz atlanana kadar olsa çok mu fena olur yada ben mi yanlış düşünüyorum. Kendi memleketimize verse en azından bu dertten kurtuluruz diye düşünüyorum? Sizlerin görüşleri nelerdir? Bu konu ile ilgili bir Twitter etkinliği yapılabilir mi yada ses getirebilir mi?

polnet03
Şef
10 Haziran 2023 17:05
Ya memlekette calosmak kadar zor bir durum yok calistim biliyorum disardan daha guzel memleket bu a emin olabilirsin

siyahbeyaz88
Şube Müdürü
10 Haziran 2023 17:27
O dediğin eskidendi şimdi millet aynı apartmandaki komşusunu bile tanımıyor, bekçilik sistemi gibi olacak her il kendi personelini alacak sadece o ilde çalışacak böyleye her yıl tayin derdiyle harcırahla uğraşılmayacak hem tasarruf edilmiş olunur
polnet03, 30 dk. önce
Ya memlekette calosmak kadar zor bir durum yok calistim biliyorum disardan daha guzel memleket bu a emin olabilirsin
Toplam 2 mesaj

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