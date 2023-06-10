Gözü Doymayan Memurlar

Makasın açılmasını isteyen güruha deseler ki sen 60 al en düşük memur maşı 30 olsun ya da sen 50 al en düşük memur maaşı 15 bin olsun vallahi 2.cisini tercih eder bu ebu cehiller

Makasın açılmasını isteyen güruha deseler ki sen 60 al en düşük memur maşı 30 olsun ya da sen 50 al en düşük memur maaşı 15 bin olsun vallahi 2.cisini tercih eder bu ebu cehiller