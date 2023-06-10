Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Haziran 2023 17:23
Gözü Doymayan Memurlar
Makasın açılmasını isteyen güruha deseler ki sen 60 al en düşük memur maşı 30 olsun ya da sen 50 al en düşük memur maaşı 15 bin olsun vallahi 2.cisini tercih eder bu ebu cehiller

Hunzah
Aday Memur
10 Haziran 2023 17:27

Hahaha gelmiş bir haset daha, olum sizin derdiniz neden başkasının maaşı ya. Kendinize baksanıza


1AtomKarınca
Aday Memur
10 Haziran 2023 17:28
Başkasının maaşıyla derdi olan sizsiniz oe
Hunzah, 8 dk. önce

Hahaha gelmiş bir haset daha, olum sizin derdiniz neden başkasının maaşı ya. Kendinize baksanıza


Hunzah
Aday Memur
10 Haziran 2023 17:31

Bak kardeşim 50 kere yazdım bi daha yazayım şu örneği;

Diyelim ki senle aramızda bin lira maaş farkı var, o da 100 ekmek etsin. Sen diyorsun ki fark sabit kalsın yine bin lira olsun. Tamam oldu diyelim, ekmek fiyatı aynı mı kaldı kalmaz. Ne oldu yeni durumda aramızdaki fark mesela 75 ekmek ediyor. Şimdi sence bu adalet mi? Neden derdiniz farkın açılmaması anlamak mümkün değil. Benim daire başkanım arasında da fark var bir gün bile düşünmedim bu fark neden var, veya aman bu fark açılmasın.

Gerçekten hasetlikten mantığınızı yitirmişsiniz.

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