Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


10 Haziran 2023 17:27
Öğretmen tayinleri
Bu yıl öğretmen tayinleri gecikti. Öğretmenler bekliyor. Memurlar net haber yapmalı.

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