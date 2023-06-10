Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


10 Haziran 2023 17:57
Kilisten Mardin'e

Kilisten Mardin'e gideceğim ortak nakliye tutsak uygun olur ? Var mı kilisten Mardin yada yol guzergahi aynı olan

Çok Yazılan Konular

2023 Genel atama sonucu-Duyum tahminİdare Mahkemesi İade KararıSeçim TaltifiMazeret dilekçeleri sonuçlarıGenel atamada açıklanmayan mazeret atamalarıŞırnak Deprem dolayı dilekçe ile tayin isteyenlerBatı batı açıklandı diyorlar?Sistem üzerinden gönüllü şark verip giden oldumu??375 KHK ile ihraç olan, beraat takipsizlik alan,göreve iade alan, idare mahkemesi devam eden polis

Sözlük

amel 1 tek başına denizi seyretmek 4 merkez bankası 1 kabati 1 doların 4 tl olma ihtimali 6 m.net sözlük 2 Bugün olanlar 5 bim 2 Bi molada yaşanan kaos 2 Dont worry be happy 1

Son Haberler

Sivas'ı sel vurdu: Tarım arazileri zarar gördü, iş yerlerini su bastıBayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?Bakan Koca'dan Elmadağ'daki patlamaya ilişkin açıklamaKontrolden çıkan beton mikseri 6 araca çarptıİstanbul'da polise saldıran 3 kişi tutuklandı

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Yüksek maaş alana düşük zam iddiası!Hangi konfederasyonun sendikasına üyesiniz?Maaşlar Eridi Bitti. Memuru öldürdünüz hayırlı olsunTemmuzda memur maaşlarına nasıl bir zam yapılacak?Vaat edilen 22.000 lira artık 1.000 dolar bile etmiyor.Mayıs enflasyon 0,04Yeni milli eğitim bakanı Yusuf TekinSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Erdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?