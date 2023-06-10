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Editörler : Lanet


10 Haziran 2023 18:02
Psikolojik İlaç Devlet Memuriyeti

Migrenim var ve doktorum bunun psikolojik olabileceğini söyledi ve bundan dolayı da en hafif antidepresan ilacı verdi. Bu ileride devlet memuru olursam benim için problem olur mu ?


mfu4226
Aday Memur
10 Haziran 2023 18:20
Hayır olmaz askeriye falan düşünüyorsan o konuda bilgim yok
Toplam 1 mesaj

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