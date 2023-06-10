Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


10 Haziran 2023 19:13
Terör Parası alan var mı?

Selamın aleyküm arkadaşlar Hatay'da görev yapıp terörü alan oldu mu? Daire yapacak deniliyor lakin bana gelen giden olmadı. Sadece geçen bayramda 20 Nisan'da 2208 TL yattı. Operasyon Hatay yazıyordu. 4 aydır Hatay da bulunuyorum. Bayram öncesi yatırır lar mı?

Teşekkürler İyi akşamlar.

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