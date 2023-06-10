Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Haziran 2023 19:34
3+1linin askerden muafiyeti

3+1 sözleşmeli sağlıkçıyım kilom nedeniyle askerlikten muaf almaya çalışıyorum bu işime engel olur mu

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