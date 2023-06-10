KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


10 Haziran 2023 19:47
Sözleşmeli personel istifa ederse merkezi alıma başvuru yapabilir mi

Arkadaşlar kpss 2022 önlisans puanıyla tapu müdürlüğüne sözleşmeli tekniker olarak atandım.2 ay önce yani 6 nisan da kendi isteğimle istifa ettim.Temmuzdaki merkezi alımlara başvuru yapabiliyor muyum?Merkezi alımlarda tapu müdürlüğünden alım olursa kadrolu olarak atanabilir miyim? Merkezi alım klavuzunda şöyle bir şey yazıyor:"1/1/2023 tarihinden sonra sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar 3 hizmet yılını tamamlamadıkça;mesleğe özel yarışma sınavıyla yardımcı olarak atanan kadrolar ile bulunulan pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibariyle ibraz ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar hariç olmak üzere halen görev yaptıkları kuruluşlara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamaz. Burda halen görev yaptıkları kuruluşlara atanılmaz diyor ben istifa ettim başvurabilir miyim?

Çok Yazılan Konular

TCDD 2023/1 temmuz merkezi atamaKamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Ön Lisans Elektrik TeknikerleriElektrik teknisyeni ne iş yapar lutfen acilTCDD Makinistlik Hk.2024 önlisans KPSSElektronik Teknikerleri ve TCDDÖnlisans puanım iptal olur mu ?Demiryollarına atananlar toplanalımTüseb alımı

Sözlük

nef'i 3 tek başına denizi seyretmek 4 cinayet 1 Bi molada yaşanan kaos 2 bir alıntı bırak 2 güneşten d vitamini alma 1 İyi geceler sözlük 1 Üstesinden gelmek 1 podcast 1 savunma mekanizması mı psikopatlığın ilk adımı mı 1

Son Haberler

Jorge Jesus geleceğine ilişkin konuştu: Kararı başkanımıza söyledimBakan Yerlikaya: Kahramanmaraş'a yapılan harcama 5 milyar 675 milyon liraFenerbahçe'nin yeni sezon forma sponsorları belli olduAnkara Valiliği'nden sağanak uyarısıBaşakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Yüksek maaş alana düşük zam iddiası!Hangi konfederasyonun sendikasına üyesiniz?Maaşlar Eridi Bitti. Memuru öldürdünüz hayırlı olsunTemmuzda memur maaşlarına nasıl bir zam yapılacak?Vaat edilen 22.000 lira artık 1.000 dolar bile etmiyor.Mayıs enflasyon 0,04Yeni milli eğitim bakanı Yusuf TekinSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Erdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?