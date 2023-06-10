Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


10 Haziran 2023 19:48
kapri ile okula gidebilir miyim?

Sendikalıyım, Beden Eğitimi Öğretmeniyim, Son hafta okula KAPRİ ile gidebilir miyim? Uyarı alır mıyım?


hemsinan
Aday Memur
10 Haziran 2023 20:12

Sendikalısın ,ayrıcalıklısın, hiçbir şey yapamazlar...:)))

Ama bana sorarsan hiç şık olmaz.


muallim_34
Genel Müdür
10 Haziran 2023 20:30

Önce sözlü devam ederse yazılı uyarı alman gerekir.

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