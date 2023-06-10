Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


10 Haziran 2023 20:03
Diyarbakır şark görevi
Diyarbakır merkez ilçeleri ve normal ilçelerinde nereleri önerirsiniz çalışması rahat yoğun olmayan, ev bulabilme imkanımız, sosyal yaşantı açısından neresi iyi bilgi verebilir misiniz ??

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