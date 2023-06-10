Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Haziran 2023 20:21
Bakan: memurlar kendini asgari ücretle kıyaslamasın, onlar yılda iki defa zam alıyor
son 2 yıldır ocakta böyle denilip temmuzda herkese zam yapıyorlar. memurlar olarak ülkenin kerizi olduk. umarım temmuzda hayal kırıklığına uğramayız

gerceklerngercekyuzu
Aday Memur
10 Haziran 2023 20:31

Memnun-Sen ahalisi ve nam-ı değer buçuk ali beyefendi bunları tabii ki görmezden gelecektir. En düşük memur maaşını 22bin tl yaptıktan sonra geri kalan herkese %30 vereceklerini tahmin ediyorum. Aşağı yukarı %10 refah payı verilip buçuk ali elleri kopana kadar alkışlayacaktır.

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