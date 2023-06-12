Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


12 Haziran 2023 18:29
Doğudan doğuya deprem dilekçesi

Evet var mı açıklanan arkadaşlar bilgi alışverişinde bulunalım burda nerden nereye ne zaman dilekçe verdiniz ?


crazyman.89
Aday Memur
12 Haziran 2023 18:37
İki ay oldu hala değerlendirilmektedir yazıyo, doğu deprem bölgesinden doğu deprem bölgesine istedim

Ceren1656
13 Haziran 2023 09:00

Mardinden Hataya istedim 3 ay önce halan değerlendirilmektedir diyor

Toplam 2 mesaj

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