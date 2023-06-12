Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


12 Haziran 2023 18:31
EK-1 Belgesi

Arkadaşlar biz bu belgeyi, başvurular alınırken internetten çıktısını alıp kendi elimizle dolduracağız sanırım. Peki bu belgeyi verirken, bağlı olduğum MEM'e götürüp elden mi vermek zorundayım yoksa internetten mi onaylanacak? Yüz yüze olması zorunlu mudur? Bir de bu belge için nelere dikkat edilmesi gerekiyor, bağlı olduğum okul müdürümün yapması gereken bir şey var mı?


ALİYAS
Daire Başkanı
12 Haziran 2023 18:34
Kılavuz yakında yayınlanır ancak şimdiden söyleyeyim. İnternet ortamında dolduruyorsun. Okul onaylayıp çıktısını alıyor ve sen beşgelerini aslı gibidir yapıp ilçeye teslim ediyorsun

Argan35
Şube Müdürü
12 Haziran 2023 18:36

Teşekkür ederim cevap için. Belge derken hangi belgeler? Mesela yüksek lisansım var, onun fotokopisi, DYK 3 yıldır veriyorum onun ücret çizgelgesi ve onay olurları falan mı?

ALİYAS, Dün
Kılavuz yakında yayınlanır ancak şimdiden söyleyeyim. İnternet ortamında dolduruyorsun. Okul onaylayıp çıktısını alıyor ve sen beşgelerini aslı gibidir yapıp ilçeye teslim ediyorsun
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