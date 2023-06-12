Sayın bakan yapacağını gene yaptı

Yıl 2014 ve yeniden değerlendirme adıyla binlerce idareci öğretmenliğe dönderildi. Yerlerine mülAkatla idareciler atandı ve en fazla 8 yıl sonra tekrar öğretmenliğe dönmeleri gerekiyordu. Yıl 2023 gene sayın tekin o yılda atadığı idarecileri öğretmenliğe döndermek yerine tekrar görevlendirmekte. Kendi adıma haklarımı helal etmiyorum

Yıl 2014 ve yeniden değerlendirme adıyla binlerce idareci öğretmenliğe dönderildi. Yerlerine mülAkatla idareciler atandı ve en fazla 8 yıl sonra tekrar öğretmenliğe dönmeleri gerekiyordu. Yıl 2023 gene sayın tekin o yılda atadığı idarecileri öğretmenliğe döndermek yerine tekrar görevlendirmekte. Kendi adıma haklarımı helal etmiyorum