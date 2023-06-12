Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


12 Haziran 2023 18:32
Sayın bakan yapacağını gene yaptı
Yıl 2014 ve yeniden değerlendirme adıyla binlerce idareci öğretmenliğe dönderildi. Yerlerine mülAkatla idareciler atandı ve en fazla 8 yıl sonra tekrar öğretmenliğe dönmeleri gerekiyordu. Yıl 2023 gene sayın tekin o yılda atadığı idarecileri öğretmenliğe döndermek yerine tekrar görevlendirmekte. Kendi adıma haklarımı helal etmiyorum

bilişelim
Şef
12 Haziran 2023 22:43

"döndermek" ne demek? TDK da aradım sonuç yok yazıyor.

Asıl akla gelmesi gereken soru yıl olmuş 2023 halen şive halen şive...


Kuskusuz
Şube Müdürü
12 Haziran 2023 22:49

Yalnız hocam yöresel agizdir o. Şive çok farklı bir sey;)))

bilişelim, Dün

"döndermek" ne demek? TDK da aradım sonuç yok yazıyor.

Asıl akla gelmesi gereken soru yıl olmuş 2023 halen şive halen şive...


ALİYAS
Daire Başkanı
12 Haziran 2023 22:50
Ona mı takıldın
bilişelim, Dün

"döndermek" ne demek? TDK da aradım sonuç yok yazıyor.

Asıl akla gelmesi gereken soru yıl olmuş 2023 halen şive halen şive...

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