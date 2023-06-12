Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


12 Haziran 2023 18:33
Neden tüm ödüller en son İstanbul'a yatıyor

Bu ne arkadaş ya , en yoğun çalışan yer İstanbul ama hiçbir zaman taltiftir ödüldür asla ilk İstanbul?a yatmaz


Murat0946
Aday Memur
13 Haziran 2023 11:50

Para için teşkilata girdiğiniz çok belli oluyor.


ey34
Aday Memur
13 Haziran 2023 11:51
Tamam ver maaşını bana bedava çalış sen
Murat0946, 10 saat önce

Para için teşkilata girdiğiniz çok belli oluyor.


tilkiandrei
Memur
13 Haziran 2023 11:59
Sen ne için girdin aslan kaplan polis sözlerini duymak icin mi
Murat0946, 10 saat önce

Para için teşkilata girdiğiniz çok belli oluyor.


siyahbeyaz88
Şube Müdürü
13 Haziran 2023 12:46
Çünkü kasadan en çok para istanbuldan çıkıyor son dakkaya kadar kullanacaklar o parayı:)

EA-ksp
Aday Memur
13 Haziran 2023 15:10
Yattı arkadaşlar

faveka2112
Memur
13 Haziran 2023 15:22
biz para için girdikte senin ne için girdiğinde belli devlet bile sana güvenmiş fetöden atmış bi yolunu bulup yine gelmişsin araştırma merkezinde beynine fazla kan girmiyor herhalde ara sıra çık hava al
Murat0946, 10 saat önce

Para için teşkilata girdiğiniz çok belli oluyor.

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