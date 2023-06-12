Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


12 Haziran 2023 18:35
İstifa acil
Yeni kanuna göre teknisyen olarak kadroya geçtim 4/b sözleşmeli olarak güvenliğe atandım 4 yıl süreyle atanamazsınız maddesi beni kapsarmı

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