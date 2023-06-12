Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


12 Haziran 2023 18:36
Farklı ildeki proje okullarına başvuru mümkün mü?

Merhaba arkadaşlar. Van'da görev yapıyorum. 4 yılım doldu kadroya da geçtim. Zorunlu hizmet sürem de bitti. İstanbul'da bir proje okuluna başvuru yapabiliyor muyum yoksa aynı il şartı mı var


bahçesaray
Aday Memur
12 Haziran 2023 19:44

Evet ama öncelik ilgili kurumunun olduğu ilden başvuranlarda


spock
Şube Müdürü
12 Haziran 2023 19:48

Başvuramazsın.


popcorn007
Daire Başkanı
12 Haziran 2023 20:08

Başvurabiliyorsun hocam. Kılavuzda başvurur yazıyor


Evlenmek Gerek
Genel Müdür
12 Haziran 2023 20:52

Yalan mı, yanlış mı söylüyorsunuz? Sebep nedir?

spock, Dün

Başvuramazsın.


Polonyalı
Aday Memur
13 Haziran 2023 00:21

Peki arkadaşlar başvurduğunuz okulda bölumunuz yoksa alirlarmi


SR-can
Aday Memur
13 Haziran 2023 00:24
Başvuru yapabilirsiniz hocam ancak ilk etapta ihtiyaç il içinden karsilanacak. Eğer il içinden karşılanmazsa il dışından başvurular değerlendirilecek. Ancak puan üstünlüğüne göre mi atama olur bilemiyorum

popcorn007
Daire Başkanı
13 Haziran 2023 08:54

Hayır tabiki. Öyle şey mi olur hocam? Boş kontenjanlar belirlenecek sonra başvuru yaparken sizin alandan boş yerde nerede ihtiyaç varsa ona göre MEBBİS modülünden açılır.

Polonyalı, Bugün

Peki arkadaşlar başvurduğunuz okulda bölumunuz yoksa alirlarmi

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