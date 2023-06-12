Hangi BANKA??? İvedi. .

Sunu anlardım belki. Tercihin son saniyeleri olsa su banka ise yazmayacağım borcum var maas bankası o ise yazmayacağım diye konu acsan herkes daha yardımcı olurdu. Ancak tayının cıktı ise zaten kaderden kacılmaz gidiyorsun tercihini yapmıssın neden ivedi yanı:)

Sunu anlardım belki. Tercihin son saniyeleri olsa su banka ise yazmayacağım borcum var maas bankası o ise yazmayacağım diye konu acsan herkes daha yardımcı olurdu. Ancak tayının cıktı ise zaten kaderden kacılmaz gidiyorsun tercihini yapmıssın neden ivedi yanı:)