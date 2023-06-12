Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


12 Haziran 2023 18:43
Hangi BANKA??? İvedi. .

Gümüşhane de çalışan polis arkadaşlarım, maaşı hangi bankadan alıyorsunuz? İvedi dönüş yaparsanız sevinirim. .


Bybamsı
Aday Memur
12 Haziran 2023 22:24
Kardeşim ara Gümüşhane emniyeti sor bak kimse yazmamış

faveka2112
Memur
13 Haziran 2023 15:47
merkez albaraka türk ilçeler burganbank

onur44222
Memur
13 Haziran 2023 16:47
Kelkit mellatbank

pol1746
Aday Memur
13 Haziran 2023 17:28
Vakıfbank

Mukreminyilmaz
Aday Memur
13 Haziran 2023 17:58
Merkez vakıfbank ilçeleri bilmiyorum

Memurpol0
Memur
13 Haziran 2023 18:35
Yani ara ili sor çok mu zor buraya yazana kadar
Bybamsı, Dün
Kardeşim ara Gümüşhane emniyeti sor bak kimse yazmamış

Hopee1
Aday Memur
13 Haziran 2023 19:11

İnsanlık namına cevap vermek bu kadar mı zor ve ağır kardeşim.

Memurpol0, 4 saat önce
Yani ara ili sor çok mu zor buraya yazana kadar

Hopee1
Aday Memur
13 Haziran 2023 19:13

Sağolasın gardaşım

Mukreminyilmaz, 4 saat önce
Merkez vakıfbank ilçeleri bilmiyorum

yavuzhan06
Aday Memur
13 Haziran 2023 20:33
banker bilo elden dağıtıyomuş.

Sadeceinsan65
Şef
13 Haziran 2023 20:46
Sunu anlardım belki. Tercihin son saniyeleri olsa su banka ise yazmayacağım borcum var maas bankası o ise yazmayacağım diye konu acsan herkes daha yardımcı olurdu. Ancak tayının cıktı ise zaten kaderden kacılmaz gidiyorsun tercihini yapmıssın neden ivedi yanı:)

Android60
Daire Başkanı
13 Haziran 2023 21:26

HSBC


Hopee1
Aday Memur
13 Haziran 2023 21:34

Neden mi? Çünkü 3 yıllık sözleşme yaptı burada ki vakıfbank emniyetle geçen yıl ve promosyon verdi. Eğer farklı bir bankaya geçerse maaşım alınan promosyonu geri iade edeceğime dair dün bir mesaj geldi gruptan. Mevzu bu kardeşim başlığın ne olduğunun ne önemi var? Ben bunu başlıkta nasıl açayım. Ne kadar sıkıntı oldu sana bu anlamadım.

Sadeceinsan65, 1 saat önce
Sunu anlardım belki. Tercihin son saniyeleri olsa su banka ise yazmayacağım borcum var maas bankası o ise yazmayacağım diye konu acsan herkes daha yardımcı olurdu. Ancak tayının cıktı ise zaten kaderden kacılmaz gidiyorsun tercihini yapmıssın neden ivedi yanı:)

faveka2112
Memur
13 Haziran 2023 21:59
merkez ziraat bankası ne vakıfı
Mukreminyilmaz, 4 saat önce
Merkez vakıfbank ilçeleri bilmiyorum
Toplam 13 mesaj

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