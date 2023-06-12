Seçim Parası Alamayanlar

:)) sen ne ıcın yapıyorsun calısırken. Vatan millet Sakaryayı yanlıs anlamıs sın :) vatanını en cok seven isini en iyi yapandır.tek vatan millet sevdalısı olması gerekenler polisler askerler olmalı diye bir sey mi var :) sımdı baksak etsek neler cıkar neler gecmısınde :) surda profil fotosu gerek ısım soyısım konsa var ya su yorumları yapamazsınız :) boyle diyenleri cok gordum cok. Ekıpde zart zurt atarlar vatan millet ıcın sonra da gerisi malum meseleler :) geldin sowunu yaptın sımdı dedin ki para sevdalısımısınız dedin adın belli degil sanın belli degil sımdı vatan sevdalısı oldugunu gosterdın inine gidebilirsin :)))

:)) sen ne ıcın yapıyorsun calısırken. Vatan millet Sakaryayı yanlıs anlamıs sın :) vatanını en cok seven isini en iyi yapandır.tek vatan millet sevdalısı olması gerekenler polisler askerler olmalı diye bir sey mi var :) sımdı baksak etsek neler cıkar neler gecmısınde :) surda profil fotosu gerek ısım soyısım konsa var ya su yorumları yapamazsınız :) boyle diyenleri cok gordum cok. Ekıpde zart zurt atarlar vatan millet ıcın sonra da gerisi malum meseleler :) geldin sowunu yaptın sımdı dedin ki para sevdalısımısınız dedin adın belli degil sanın belli degil sımdı vatan sevdalısı oldugunu gosterdın inine gidebilirsin :)))