Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


12 Haziran 2023 20:08
Seçim Parası Alamayanlar

Seçimlerde görev yaptığı halde, listeye eklenmeyen veya liste yazılırken yanlış yazılan isim sicil nedeniyle para alamayanlar için tekrar bir onay alınacağı söylendi bu konunun mağdurlarından konuyu takip eden veya bilgisi olan varmı ???


Ler5
Aday Memur
12 Haziran 2023 21:04

Bizim büroda herkese yatarken bana yatmamıştı lojistiği aradığımızda öğrendik ki soyismimi yanlış yazmışlar düzeltip ertesi gün yatırmışlardı. Sende gerekli birim ile bir görüş istersen


akbey aslan
Memur
12 Haziran 2023 21:37
Bizim liste de koca ilçe de 4 kişinin ismi yazılmış listenin guncellenip yatırılması bekleniyor büro listenin gelmesini bekliyormuş geldiği an yatiracaklarini söyledi

Bozkurtbakışlı
Aday Memur
12 Haziran 2023 21:42
Para yatan var mı?

acartürk71
Şef
13 Haziran 2023 00:30

Tekrar onay almadan nasıl yatırdılar, o zaman Ankara'dan gelen listede ismin var soy isimde yanlışlık vardır, bizim siciller yanlış gittiği için sisteme hiç girilmemiş PBS de yokuz, tekrar onay alınması gerekiyormus

Ler5, Dün

Bizim büroda herkese yatarken bana yatmamıştı lojistiği aradığımızda öğrendik ki soyismimi yanlış yazmışlar düzeltip ertesi gün yatırmışlardı. Sende gerekli birim ile bir görüş istersen


akbey aslan
Memur
13 Haziran 2023 08:36
Pbs de bizimde işlenmemiş
acartürk71, Bugün

Tekrar onay almadan nasıl yatırdılar, o zaman Ankara'dan gelen listede ismin var soy isimde yanlışlık vardır, bizim siciller yanlış gittiği için sisteme hiç girilmemiş PBS de yokuz, tekrar onay alınması gerekiyormus


Murat0946
Aday Memur
13 Haziran 2023 11:43

Para için teşkilata girdiğiniz çok belli oluyor.


Sadeceinsan65
Şef
13 Haziran 2023 11:48
:)) sen ne ıcın yapıyorsun calısırken. Vatan millet Sakaryayı yanlıs anlamıs sın :) vatanını en cok seven isini en iyi yapandır.tek vatan millet sevdalısı olması gerekenler polisler askerler olmalı diye bir sey mi var :) sımdı baksak etsek neler cıkar neler gecmısınde :) surda profil fotosu gerek ısım soyısım konsa var ya su yorumları yapamazsınız :) boyle diyenleri cok gordum cok. Ekıpde zart zurt atarlar vatan millet ıcın sonra da gerisi malum meseleler :) geldin sowunu yaptın sımdı dedin ki para sevdalısımısınız dedin adın belli degil sanın belli degil sımdı vatan sevdalısı oldugunu gosterdın inine gidebilirsin :)))
Murat0946, 10 saat önce

Para için teşkilata girdiğiniz çok belli oluyor.


matrakk
Şef
13 Haziran 2023 14:04
"Tutunamayanlar" gibi başlık olmuş.

Serkan3879
Aday Memur
13 Haziran 2023 15:03
İlla birileri sosyal medyadan yazacak öyle yatırılacak sıktı artık bu sosyal medyadan çözümler ya arkadaş birileri sosyal medyadan yazsinda bizde bu işi çözelim yerine belli bir nizam içerisinde olmuyormu bu işler

sinanpolat22
Aday Memur
13 Haziran 2023 15:09
4 kisi mi? Bu listeyi yapan kim yahu, 4 kisinin adini vermeye utanmamis mi? Ulan ben bi yerde yanlis yapiyorum dememis mi
akbey aslan, Dün
Bizim liste de koca ilçe de 4 kişinin ismi yazılmış listenin guncellenip yatırılması bekleniyor büro listenin gelmesini bekliyormuş geldiği an yatiracaklarini söyledi

akbey aslan
Memur
13 Haziran 2023 15:15
Bilmiyorum ki devrem bende anlamadim
sinanpolat22, 7 saat önce
4 kisi mi? Bu listeyi yapan kim yahu, 4 kisinin adini vermeye utanmamis mi? Ulan ben bi yerde yanlis yapiyorum dememis mi

fatih6767
Aday Memur
13 Haziran 2023 15:20

Sen öpücüklemi ihtiyacını gideriyorsun?

Murat0946, 10 saat önce

Para için teşkilata girdiğiniz çok belli oluyor.


acartürk71
Şef
13 Haziran 2023 15:44

Sana edilecek küfür bile senden değerli olduğu için o küfürü israf etmeyeceğim dvr birimde herkesle aynı görevi yapmışsın liste yazılırken hata olmuş isim sicil yanlış yazilmis veya listeyi düzenleyen kaydırma yapmış birileri hakkı olanı alamamış ve bunu paylaşıyor bunu paraya ve mesleği ne için yaptığımiza yönelik imalı paylaşım ancak senin gibi pravakatorlerin işi işine bak hd

Murat0946, 10 saat önce

Para için teşkilata girdiğiniz çok belli oluyor.

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