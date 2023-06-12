KPSS ve diğer sınavlar \ Özel Sektör (657 Yayınevi desteği ile)
Editörler : E.Kayı Han


12 Haziran 2023 20:11
Yapı Kredi Müfettiş yard. 2023

Sınavlardan sonra İK mülakatına giren var mı? Ne gibi sorular geliyor ve mülakat İngilizce mi?


Patatestarlası
Aday Memur
12 Haziran 2023 20:24

Bu hafta mülakat olacağını sanmam benimki önümüzdeki hafta


sid99
Aday Memur
12 Haziran 2023 20:52

bana bu haftaya randevu verdiler

Patatestarlası, Dün

Bu hafta mülakat olacağını sanmam benimki önümüzdeki hafta


Patatestarlası
Aday Memur
12 Haziran 2023 21:00

öyle mi ilk etap mülakat teknik olmaz gibi girince bilgilendirme yapar mısınız?

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

DenizBank Müfettiş YardımcılığıYapı kredi iş teklifi süreciŞekerbank müfettiş yar. 2023Yapı Kredi Müfettiş yard. 2023Tüm Bağımsız Denetim Şirketleri Hakkında Herşey: PWC, E&Y, KPMG, D&T...

Sözlük

afrika örgüsü 2 hangisi gerçek tom cruise 2 Kaplan 1 wissam ben yedder 1 kocasını pişiren kadın 1 en kristalli isem en şık benim abiyesi 2 japonya'da gözaltına alınan somalili 1 ergin ataman 1 koltuk takımı 1 kadınlar ne ister adlı soru 6

Son Haberler

Şengen vizesi dijitalleşiyorBirçok kenti sel vurdu: 1 ölü, 1 yaralıKahramanmaraş ve Adıyaman'da sağanak etkili olduTrump ifade vermek için Miami'deki federal mahkemeye geldiİçişleri Bakanı Yerlikaya, Jandarmanın 184. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Yüksek maaş alana düşük zam iddiası!Hangi konfederasyonun sendikasına üyesiniz?Maaşlar Eridi Bitti. Memuru öldürdünüz hayırlı olsunTemmuzda memur maaşlarına nasıl bir zam yapılacak?Vaat edilen 22.000 lira artık 1.000 dolar bile etmiyor.Yeni milli eğitim bakanı Yusuf TekinSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Erdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?Medyada söylenen en düşük memur maaşına göre