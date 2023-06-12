Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


12 Haziran 2023 20:21
TSK personeli çifte vatandaşlık

Herkese merhabalar.

TSK personeli meslekte çifte vatandaş oluyor mu? Bilen yada daha önce böyle bir olay yaşamış/şahit olan biri var mı? Beni aydınlatabilir mi acaba?


kutum32
Memur
13 Haziran 2023 00:07

Hayır. Yabancı ülke vatandaşlığınızdan çıkmanız gerek şeklinde biliyorum.

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