Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


12 Haziran 2023 20:32
Üniversitede ögg den sağlık alanına
Bir üniversiteye 4-B sözleşmeli özel güvenlik olarak atandım ama ayriyetten radyoloji önlisans diplomam var. Özel güvenlik görevlisi kadrosundan ilerleyen vakitlerde diplomamın olduğu kadroya geçiş yapabilir miyim. Nasıl bir yol izlemem gerekiyor. 3 sene bitip kadroya geçmem gerekir mi bu işlemleri yaptırmadan önce. Detaylı bir bilgisi olan var mıdır acaba?

Bozkurtbakışlı
Aday Memur
12 Haziran 2023 21:41
İmkansız ve mümkün değil.

Bahtsız Röntgenci
Aday Memur
12 Haziran 2023 22:16
Güvenlikten hangi kadrolara geçiş sağlanabiliyor bilginiz var mı?
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