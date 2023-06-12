Üniversitede ögg den sağlık alanına

Bir üniversiteye 4-B sözleşmeli özel güvenlik olarak atandım ama ayriyetten radyoloji önlisans diplomam var. Özel güvenlik görevlisi kadrosundan ilerleyen vakitlerde diplomamın olduğu kadroya geçiş yapabilir miyim. Nasıl bir yol izlemem gerekiyor. 3 sene bitip kadroya geçmem gerekir mi bu işlemleri yaptırmadan önce. Detaylı bir bilgisi olan var mıdır acaba?

Bir üniversiteye 4-B sözleşmeli özel güvenlik olarak atandım ama ayriyetten radyoloji önlisans diplomam var. Özel güvenlik görevlisi kadrosundan ilerleyen vakitlerde diplomamın olduğu kadroya geçiş yapabilir miyim. Nasıl bir yol izlemem gerekiyor. 3 sene bitip kadroya geçmem gerekir mi bu işlemleri yaptırmadan önce. Detaylı bir bilgisi olan var mıdır acaba?