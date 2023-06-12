Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


12 Haziran 2023 20:37
Batıdan batıya dilekçe verme
Batıdan batıya dilekçe verip açıklanan oldu mu kimileri açıklanmış kimileri bekliyor bilgisi olan

Confused3434
Şef
12 Haziran 2023 21:55
Bana bugün olumsuz geldi uygun görülmemiştir yazıyor dilekçe modülünde batidan memleketim olan batiya istedim

polis3368
Aday Memur
12 Haziran 2023 21:57

Saat kaç gibi girdiler acaba. Ben öğlen 2 gibi baktığımda hala genel atama yazıyordu. Sonra da bakamadım

Confused3434, Dün
Bana bugün olumsuz geldi uygun görülmemiştir yazıyor dilekçe modülünde batidan memleketim olan batiya istedim

beyazsahil
Aday Memur
12 Haziran 2023 21:59
Hangi il den devrem memleket neresi acaba bir de mazeret ne oldu senin ?
Confused3434, Dün
Bana bugün olumsuz geldi uygun görülmemiştir yazıyor dilekçe modülünde batidan memleketim olan batiya istedim
Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıDeprem dolayı dilekçe ile tayin isteyenler2023 Genel atama sonucu-Duyum tahminHatay'da Şehit KomiserTemmuz Polis maaşı tahminim.İzmir tayini çıkanlar Tek başlıkSeçim TaltifiŞubat ayı mazeret atamalarıOperasyonel birimPolisler ve Bekçiler'in deprem bölgesi görevlendirmesi

Sözlük

yaz tatili planları 1 sen kimsin.sen kimsin lan sem kimsin ooluum sorunsali 1 doktrin 1 trafik magandası 1 debe 1 ideal insan 1 izlanda 1 Kaplan 1 celal Şengör'ün kütüphane devri 1 sivrisineklerin ortaya çıkması 1

Son Haberler

Şengen vizesi dijitalleşiyorBirçok kenti sel vurdu: 1 ölü, 1 yaralıKahramanmaraş ve Adıyaman'da sağanak etkili olduTrump ifade vermek için Miami'deki federal mahkemeye geldiİçişleri Bakanı Yerlikaya, Jandarmanın 184. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Yüksek maaş alana düşük zam iddiası!Hangi konfederasyonun sendikasına üyesiniz?Maaşlar Eridi Bitti. Memuru öldürdünüz hayırlı olsunTemmuzda memur maaşlarına nasıl bir zam yapılacak?Vaat edilen 22.000 lira artık 1.000 dolar bile etmiyor.Yeni milli eğitim bakanı Yusuf TekinSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Erdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?Medyada söylenen en düşük memur maaşına göre