Batıdan batıya dilekçe verme

Hangi il den devrem memleket neresi acaba bir de mazeret ne oldu senin ?

Hangi il den devrem memleket neresi acaba bir de mazeret ne oldu senin ?

Confused3434, Dün Bana bugün olumsuz geldi uygun görülmemiştir yazıyor dilekçe modülünde batidan memleketim olan batiya istedim