Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


12 Haziran 2023 20:46
Nasıl geçiriyorsunuz

İstanbul'da Kiram düşük olmasına rağmen ay sonu zor geliyor bu büyükşehirlerde kirası yüksek olan arkadaşlar nasıl geçiniyor


Handikappppp
Aday Memur
12 Haziran 2023 21:44

Geçinememekle birlikte iyi geçiriyorlar:))


Joplu Çoban
Aday Memur
12 Haziran 2023 21:46
Resesyon ilk bizi vurdu, alım gücü 12 yıldır ilk defa bu denli düşük.Ve cok tahribat bırakıcak.Telafisi güç sonuçları olacak malesef.Uzun yıllar birikim, sermaye yapamayacaz gibi duruyor.Allah yardımcımız olsun.

aspnetcore
Memur
12 Haziran 2023 21:54

geçinemiyoruz, eksi bakiyelere giriyoruz. temmuzdaki alacağımız zamma kadar borçlarımızı öteliyoruz. gelecek 6 ay içinde ocak ayına kadar öteleyeceğiz.

Joplu Çoban, Dün
Resesyon ilk bizi vurdu, alım gücü 12 yıldır ilk defa bu denli düşük.Ve cok tahribat bırakıcak.Telafisi güç sonuçları olacak malesef.Uzun yıllar birikim, sermaye yapamayacaz gibi duruyor.Allah yardımcımız olsun.

cengiz2034
Aday Memur
13 Haziran 2023 08:50

nasılmı geciniyoruz ? kredi + kredi karti + taksitli nakit avans sürekli eksideyiz


Sadeceinsan65
Şef
13 Haziran 2023 09:04
Gecınmek istesek gecınırız ancak insan gibi yasamak ıstedıgımız ıcın gecınemıyoruz. Bunu yanlıs anlamayın. Yeni evli cift 1 +1 evde oturup ona gore bir eşya alırsa gecınır. Ancak insanca yaslayıp balkonlu genıs refah bir evde yasamak insanı hakkımız. İnsanı haklarımızdan feragat edersek gexınebıkırız aslında. Bekar isen 3 +1 eve 3 bekar girer isen mesela kabile gibi yasayıp tek ozel alanın odan olursa insanı haklarını bırakırsan gexınebıkırız. Malesef polisin insanı haklarının bırakılması isteniyor. 2013 yılında hamile esımı 3 gune bir bol etli bir mangala goturerek dunyaya gelen oglum 4.5 kilo dogarken simdi galiba 2.5 kilo olarak dogar cunku aynı olanakları saglayamam yanı dogacak cocuklarımız bile hakları elinden alınmış olarak doguyor. Mesela antalyada mugla da guzel bir tatili en cok hakeden yorulan biz polisler herswy dahil bir otele gidip aynı zamanda esınıze mutlu bir tatil imkanı saglamak hakkımız ancak biz gidip bir ev kiralayıp sonra da sahile aracla gidip yer kaparak tatil yapmak zorundayız. Yani esınız gene yemek yapacak cocuklar la ilgilenecek bunun adı da tatil olacak oylemı. Mesela evinize sureklı meyve alırsanız cocuklarınıza ay sonunda bir lira dahi koyamayacaksınız. Cocuklarınıza bir kıyafet aldugınız da Baska yerden kısıtlama yapmak zorunda kalacaksınız. Bir arkadasla konusurken bana sunu demıstı onceden 2 kilo patlıcan alıyordum yarıdan fazlası curuyordu. Simdi ise 3 tane alıyorum israf olmuyor diyor :) cok sukut diyor. Biz sukuru bile Allaha yapacağımızı unutmuş durumda iken bu hallere gelmemızde cok tuhaf degil. İnsanca yasamayı bırakırsan gecınce bilirsin kardesım. Bak surıyelılere gecınemıyoruz diyenin gordun mu yok. Sukrettıkce para yagıyor adamlara Sukrettıkce para yagıyor. Sukur onceden Allaha yapılırdı simdı neyse...

Murat0946
Aday Memur
13 Haziran 2023 11:48
Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir.

Para için teşkilata girdiğiniz çok belli oluyor.


srcnomr51
Aday Memur
13 Haziran 2023 11:51
Umarım ironidir
Murat0946, 10 saat önce

Para için teşkilata girdiğiniz çok belli oluyor.


Sadeceinsan65
Şef
13 Haziran 2023 12:14
Aynen guzel kardesım ilerde bu patlasımlar ini gosterırsun ben vatan millet ıcın gıtmıs adamım bakın ne zaman yazmısım yazıyı der vatan millet sevdalısıyım boyle patlasımlarım varfı deyop gostermen fayda etmeyecek etmedi. Daha oncelerı bu savunmaları yapan cok oldu bunlar seni kurtarmaz
Murat0946, 10 saat önce

Para için teşkilata girdiğiniz çok belli oluyor.


policeab25
Aday Memur
13 Haziran 2023 12:18

Evet para için girdim yoksa sen başka bişey içinmi girdin :-)


Yorumsuzadam
Memur
13 Haziran 2023 12:20

Şükreden insan parasının bereketini görür


Sadeceinsan65
Şef
13 Haziran 2023 12:24
Aynen cok sukur onceden alacaklarını alamıyorsun cok sukur Rabbım e sukur ler olsun ki ac yatıyor avel avel geziniyor senin gibi yazanlar cok sukur. Senin gibi muhakeme yetenegı az olanlar et yemiyor cok sukur cocuklar baskalarının coxuklqeına imrenerek bakıyor cok sukur. Senin gibi birinin et yiyerek buyuyemedıgıne cık sukur :)
Yorumsuzadam, 10 saat önce

Şükreden insan parasının bereketini görür


siyahbeyaz88
Şube Müdürü
13 Haziran 2023 12:40
Memurlar asgari ücretliler geçinemez ama işçiler ticaretle uğraşanlar babadan zenginler geçinir malına mal katarlar , sen şu an aylık kenara bin lira bile atamazsın bırak bin lirayı eksiden çıkamazsın:)

panzehir32
Aday Memur
13 Haziran 2023 13:07
Fakirler şükretsin ki, zenginlerin düzeni bozulmasın..
Yorumsuzadam, 10 saat önce

Şükreden insan parasının bereketini görür


faveka2112
Memur
13 Haziran 2023 15:25
madem geçinemiyorsun çek 100.000 kredi bas 5 orana al 500.000 bak keyfine ha tutmadımı 20.000 ile geçinememekle -100.000 ile geçinenemek aynı jdldld
Toplam 14 mesaj

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