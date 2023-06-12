Nasıl geçiriyorsunuz

Gecınmek istesek gecınırız ancak insan gibi yasamak ıstedıgımız ıcın gecınemıyoruz. Bunu yanlıs anlamayın. Yeni evli cift 1 +1 evde oturup ona gore bir eşya alırsa gecınır. Ancak insanca yaslayıp balkonlu genıs refah bir evde yasamak insanı hakkımız. İnsanı haklarımızdan feragat edersek gexınebıkırız aslında. Bekar isen 3 +1 eve 3 bekar girer isen mesela kabile gibi yasayıp tek ozel alanın odan olursa insanı haklarını bırakırsan gexınebıkırız. Malesef polisin insanı haklarının bırakılması isteniyor. 2013 yılında hamile esımı 3 gune bir bol etli bir mangala goturerek dunyaya gelen oglum 4.5 kilo dogarken simdi galiba 2.5 kilo olarak dogar cunku aynı olanakları saglayamam yanı dogacak cocuklarımız bile hakları elinden alınmış olarak doguyor. Mesela antalyada mugla da guzel bir tatili en cok hakeden yorulan biz polisler herswy dahil bir otele gidip aynı zamanda esınıze mutlu bir tatil imkanı saglamak hakkımız ancak biz gidip bir ev kiralayıp sonra da sahile aracla gidip yer kaparak tatil yapmak zorundayız. Yani esınız gene yemek yapacak cocuklar la ilgilenecek bunun adı da tatil olacak oylemı. Mesela evinize sureklı meyve alırsanız cocuklarınıza ay sonunda bir lira dahi koyamayacaksınız. Cocuklarınıza bir kıyafet aldugınız da Baska yerden kısıtlama yapmak zorunda kalacaksınız. Bir arkadasla konusurken bana sunu demıstı onceden 2 kilo patlıcan alıyordum yarıdan fazlası curuyordu. Simdi ise 3 tane alıyorum israf olmuyor diyor :) cok sukut diyor. Biz sukuru bile Allaha yapacağımızı unutmuş durumda iken bu hallere gelmemızde cok tuhaf degil. İnsanca yasamayı bırakırsan gecınce bilirsin kardesım. Bak surıyelılere gecınemıyoruz diyenin gordun mu yok. Sukrettıkce para yagıyor adamlara Sukrettıkce para yagıyor. Sukur onceden Allaha yapılırdı simdı neyse...

Gecınmek istesek gecınırız ancak insan gibi yasamak ıstedıgımız ıcın gecınemıyoruz. Bunu yanlıs anlamayın. Yeni evli cift 1 +1 evde oturup ona gore bir eşya alırsa gecınır. Ancak insanca yaslayıp balkonlu genıs refah bir evde yasamak insanı hakkımız. İnsanı haklarımızdan feragat edersek gexınebıkırız aslında. Bekar isen 3 +1 eve 3 bekar girer isen mesela kabile gibi yasayıp tek ozel alanın odan olursa insanı haklarını bırakırsan gexınebıkırız. Malesef polisin insanı haklarının bırakılması isteniyor. 2013 yılında hamile esımı 3 gune bir bol etli bir mangala goturerek dunyaya gelen oglum 4.5 kilo dogarken simdi galiba 2.5 kilo olarak dogar cunku aynı olanakları saglayamam yanı dogacak cocuklarımız bile hakları elinden alınmış olarak doguyor. Mesela antalyada mugla da guzel bir tatili en cok hakeden yorulan biz polisler herswy dahil bir otele gidip aynı zamanda esınıze mutlu bir tatil imkanı saglamak hakkımız ancak biz gidip bir ev kiralayıp sonra da sahile aracla gidip yer kaparak tatil yapmak zorundayız. Yani esınız gene yemek yapacak cocuklar la ilgilenecek bunun adı da tatil olacak oylemı. Mesela evinize sureklı meyve alırsanız cocuklarınıza ay sonunda bir lira dahi koyamayacaksınız. Cocuklarınıza bir kıyafet aldugınız da Baska yerden kısıtlama yapmak zorunda kalacaksınız. Bir arkadasla konusurken bana sunu demıstı onceden 2 kilo patlıcan alıyordum yarıdan fazlası curuyordu. Simdi ise 3 tane alıyorum israf olmuyor diyor :) cok sukut diyor. Biz sukuru bile Allaha yapacağımızı unutmuş durumda iken bu hallere gelmemızde cok tuhaf degil. İnsanca yasamayı bırakırsan gecınce bilirsin kardesım. Bak surıyelılere gecınemıyoruz diyenin gordun mu yok. Sukrettıkce para yagıyor adamlara Sukrettıkce para yagıyor. Sukur onceden Allaha yapılırdı simdı neyse...